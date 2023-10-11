الجيش الإسرائيلي يعلن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة

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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة.

وقال الجيش "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أمريكية حديثة ومتطورة حيث تخصص هذه الذخيرة لتمكين جيش الدفاع من توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

وأضاف في بيان: "نشكر الدعم الأمريكي لإسرائيل عامة ولجيش الدفاع خاصة في هذه الفترة المعقدة".

واختتم الجيش بيانه بالقول: "يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين جيشينا أقوى من أي وقت مضى ويعد جزءا مركزيا لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي".

وكانت مراسلة RT قد أفادت بأن طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى إسرائيل هبطت في قاعدة نفاتيم العسكرية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي عقب ما صرحت به مصادر في البنتاغون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث أفادوا بأن واشنطن تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الدفاع الأمريكية سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، مشيرة إلى انه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبا.

هذا ومن المقرر أن تصل حاملة الطائرات الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة "جيرالد ر. فورد" والسفن المرافقة لها إلى المياه الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

والأحد، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وقال البنتاغون إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر فورد" سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في البنتاغون قوله "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن استعداد الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من أجل التصدي لهجمات حركة "حماس" والرد عليها.

هذا، وتتسارع الأحداث عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" فجر السبت ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وقد رد الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية" وشن غارات عنيفة على قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في البنتاغون قوله "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن استعداد الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من أجل التصدي لهجمات حركة "حماس" والرد عليها.

هذا، وتتسارع الأحداث عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" فجر السبت ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وقد رد الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية" وشن غارات عنيفة على قطاع غزة.