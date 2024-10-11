لبنان تطالب مجلس الأمن إصدار قرار فوري بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل

ندد مندوب لبنان الدائم بالأمم المتحدة، هادي هاشم، بالعدوان الإسرائيلي على بلاده، معتبرا إياه انتهاكا واضحا لسيادة دولة مستقلة وعضو مؤسس في الأمم المتحدة.

وطالب خلال كلمة أمام مجلس الأمن مساء الخميس، بإدانة الاجتياح الإسرائيلي، وإصدار قرار فوري بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود المعترف بها دوليا بموجب اتفاقية الهدنة لعام 1949.

وأعلن عن فشل جميع المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار حتى الآن، على الرغم من طلب لبنان ذلك، مؤكدا استمرار آلة القتل والدمار والتهجير في قتل المدنيين وتهجير ربع سكان لبنان بسبب القصف المدمر والاجتياح البري.

وأكد أن المأساة الإنسانية الناتجة عن انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي يصعب وصفها، مشيرا إلى بلوغ عدد الضحايا 2141 معظمهم سقطوا في الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى 22 شهيدا و117 جريحا في مجزرة وقعت مساء الخميس في أحد الأحياء السكنية المكتظة في قلب العاصمة بيروت.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي أخرج عدة مستشفيات عن الخدمة، وقطع معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، الذي يستخدمه آلاف النازحين السوريين، كما قصف ناقل المياه الرئيسي لنهر الليطاني، واستهدف محيط قلعة بعلبك الرومانية الأثرية، متسائلا عن الغاية الإسرائيلية من استهداف الصحفيين وعمال الإغاثة والطواقم الطبية.

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