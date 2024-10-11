زيلينسكي يصل إلى روما لإجراء محادثات في أحدث محطات جولته الأوروبية

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بعد زيارة لندن وباريس، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الإيطالية روما لإجراء محادثات في أحدث محطات جولته الأوروبية.

واظهرت صور عرضها التليفزيون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وهي تستقبل زيلينسكي مساء اليوم الخميس، في فيلا دوريا بامفيلي، قبل عقد اجتماع بينهما.

وكما حدث في لندن وباريس، سيشمل جزء من المباحثات مع ميلوني تقديم زيلينسكي "خطة النصر" الخاصة به.

وسيعقد زيلينسكي أيضا لقاء خاصا مع البابا فرنسيس في الفاتيكان صباح غد الجمعة.

وتشوب حالة من التوتر العلاقة بين الاثنين.

وكثيرا ما يذكر البابا عبارة "أوكرانيا الشهيدة" خلال ظهوره العام ، ولكنه جذب الانتباه في الماضي أيضا ببعض الملاحظات المثيرة للجدل حول حرب أوكرانيا.

وفي إطار جولة الرئيس الأوكراني في العواصم الأوروبية، من المتوقع أن يزور زيلينسكي برلين غدا الجمعة، لإجراء مناقشات مع المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير بشأن تقديم مزيد من الدعم لكييف.