• خلال مظاهرة بمشاركة أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني

شارك آلاف من أنصار فلسطين في مظاهرة بالعاصمة النمساوية فيينا، السبت، للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وذكر مراسل الأناضول أن المظاهرة جرت بمشاركة أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم إسرائيل.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، مرددين هتافات من قبيل "قاطعوا إسرائيل"، و"أوروبا تموّل، وإسرائيل تقصف".

وتجمع المتظاهرون لاحقا في الشارع الذي يضم مباني رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والرئاسة النمساوية، مطالبين الحكومة بفرض عقوبات على تل أبيب.

وقال القس الكاثوليكي فرانتس سيدر، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، إن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ عقود لمعاملة غير إنسانية وللاستعباد من قبل إسرائيل.

وشدد سيدر على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو "أحد أكبر المجرمين في عصرنا"، لأنه قتل 60 ألف إنسان، بينهم 20 ألف طفل بغزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 لمدة عامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.