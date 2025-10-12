 الصين وسويسرا تتفقان على تسريع مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة - بوابة الشروق
الأحد 12 أكتوبر 2025 1:10 ص القاهرة
الصين وسويسرا تتفقان على تسريع مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة

د ب أ
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 11:40 م

اتفق وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره السويسري إينياتسيو كاسيس على تسريع المفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفقا لبيان حكومي صادر عن الصين.

وجاء في البيان أن المسؤولين اتفقا على توسيع مجالات التعاون لتشمل الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والقطاع المالي وتجارة الخدمات، وذلك استنادا إلى نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد في سويسرا يوم الجمعة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وانج إن الصين ترحب بالشركات والصادرات السويسرية، مؤكدا أن بلاده ستمدد سياسة الإعفاء من التأشيرة أحادية الجانب للمواطنين السويسريين، كما ستتخذ مزيدا من الإجراءات لتسهيل سفرهم إلى الصين.

يذكر أن البلدين كانا قد أعلنا في مارس الماضي عن بدء محادثات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بينهما.


