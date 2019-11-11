ارتفاع العجز التجاري لإستونيا خلال سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإستوني الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري لإستونيا خلال سبتمبر الماضي إلى 4ر157 مليون يورو، مقابل 8ر96 مليون يورو خلال أغسطس الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع واردات إستونيا خلال سبتمبر الماضي لتبلغ مليار و4ر356 مليون يورو مقابل مليار و1ر249 مليون يورو خلال أغسطس الماضي، في حين زادت الصادرات بوتيرة أقل حيث بلغت في سبتمبر الماضي مليار و9ر198 مليون يورو مقابل مليار و3.ر152 مليون يورو خلال الشهر السابق.

وسجلت الصادرات الإستونية انكماشا سنويا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3% في حين سجلت الواردات نموا سنويا بنفس النسبة.