اتصال هاتفي بين ميركل وبوتين بشأن عقد قمة خاصة بأوكرانيا

تحدثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع الرئيس الروسي، فلاديميبر بوتين، هاتفيا اليوم الاثنين، بشأن قمة خاصة بأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها بالفعل، ويشارك فيها ممثلون عن أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، وذلك حسبما أعلن كل من الحكومة الألمانية و الكرملين اليوم.

وحسب الكرملين فإن كل من ميركل وبوتين أكدا خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما اليوم على ضرورة استمرار جهود التنسيق بين برلين وموسكو من أجل عقد مثل هذا اللقاء.

ولم يذكر الكرملين تاريخا محددا لعقد هذه القمة.

وحسب الجانب الألماني فإن المكالمة تطرقت أيضا إلى الوضع في ليبيا وسورية، إضافة إلى المفاوضات بشأن نقل الغاز الروسي مستقبلا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وحسب الكرملين فإن ميركل والرئيس الروسي تحدثا أيضا عن سحب القوات من مناطق شرق أوكرانيا المتقاتل عليها بين القوات التابعة للحكومة الأوكرانية والانفصاليين المسلحين التابعين لروسيا.

بدأت أوكرانيا أمس الأول السبت آخر عملية انسحاب للقوات، ضمن ثلاث عمليات انسحاب من منطقة الصراع شرق البلاد وهي خطوة يتعين أن تمهد الطريق لقمة سلام مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا.

و من المتوقع أن يستمر الانسحاب لمدة ثلاثة أيام، يعقبه إزالة الألغام.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن انفصاليين تدعمهم روسيا، بدأوا أيضا سحب قواتهم بالقرب من قرية "بيتريفسكي".

وكانت المنطقة أحدث ثلاث مناطق، تم اختيارها لبدء عملية سحب القوات.

وكان الصراع، الذي اندلع بعد أن ضمت روسيا القرم من حليفتها السابقة في عام 2014، وأيدت الانفصاليين في دونباس، قد أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.