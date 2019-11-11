إضراب على مستوى هونج كونج يتحول إلى أعمال عنف

تحول إضراب على مستوى هونج كونج إلى مشاهد فوضوية من إضرام النار في الحواجز وإطلاق الغاز المثير للدموع في عدة مناطق بالمدينة بعد أن أطلق رجل شرطة النار على أحد المحتجين صباح اليوم الاثنين.

وصرحت هيئة المستشفيات بمدينة هونج كونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن أحد المحتجين أصيب بطلق ناري وهو في حالة حرجة بالمستشفى.

وأكدت الشرطة لاحقا في بيان أن ضابطا أخرج مسدسه وأطلق النار على رجل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق الذخيرة الحية على أحد المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات في يونيو بسبب مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين تم سحبه الآن.

وظهر في مقطع فيديو انتشر على الانترنت ما يبدو أنه ضابط شرطة يطلق النار على متظاهر من مسافة قريبة صباح اليوم، ليسقط المحتج الذي بدا غير مسلح على الأرض.

وأثار إطلاق النار تكهنات عبر الإنترنت بأنه تم تخفيف القيود المفروضة على استخدام رجال الشرطة للأسلحة النارية من أجل كبح إضراب اليوم، غير أن بيان الشرطة نفى تلك التكهنات.

وجاء في البيان: "ذكرت شائعات عبر الإنترنت أن إدارة الشرطة قد أمرت ضباط الخطوط الأمامية باستخدام الأسلحة النارية بشكل متهور في عمليات اليوم".

وأضاف البيان أن "الشرطة توضح أن هذا الادعاء زائف وكيدي تماما. الشرطة لديها إرشادات وأوامر صارمة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية".

وكان الإضراب يهدف لجذب الانتباه إلى مقتل طالب محتج يعتقد الكثير من السكان إن وفاته جاءت بشكل غير مباشر نتيجة لتفريق الشرطة لتجمع بدون تصريح الأسبوع الماضي.

وبدأ المحتجون في إقامة الحواجز على الطرق الرئيسية وتخريب نقاط الدخول في الأنفاق الساعة السابعة تقريبا صباح اليوم الاثنين (2300 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، في محاولة لمنع الأشخاص من التوجه إلى العمل.

وفي منطقة ساي وان هو، حيث وقع إطلاق النار، نصب السكان الغاضبون والمتظاهرون المتاريس وأشعلوا الحرائق وخربوا محطة للمترو. فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل .

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في وسط الحي المالي بهونج كونج، حيث تجمع الكثير من موظفي المكاتب اليوم الاثنين للاضراب من أجل التضامن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وفي مقطع فيديو آخر تم بثه عبر الإنترنت، ظهر رجل يتجادل مع أشخاص ذوي آراء مناهضة للحكومة ثم تم إشعال النار فيه من جانب أحد المحتجين. وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست بأن الرجل يخضع حاليا للعلاج في مستشفى قريب.

وبحلول منتصف النهار بالتوقيت المحلي، تعطلت خطوط القطارات والحافلات بسبب الاضطرابات، مع تعليق العمل في ثمانية من خطوط القطار الـ11 في هونج كونج، وفقا لتطبيق النقل في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان إن المحتجين ألقوا قنابل حارقة على عربة قطار لأول مرة. وظهرت العربة خالية في لقطات فيديو للحادث.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إلغاء الدراسة في جامعات متعددة بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع في الجامعة الصينية بهونج كونج وجامعة هونج كونج للفنون التطبيقية.

كما تسلل المتظاهرون إلى مراكز التسوق، حيث كان من المفترض أن يتزامن الإضراب أيضا مع يوم العزاب، وهو يوم عطلة صيني مقابل لعيد الحب، حيث يتم تشجيع العزاب على شراء الهدايا لأنفسهم.

واندلعت احتجاجات هونج كونج في يونيو بسبب مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي تم تعليقه الآن، وكان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين من سكان هونج كونج إلى الصين.

ونمت مطالب الحركة في وقت لاحق لتشمل الاقتراع العام والتحقيق المستقل في عنف الشرطة ضد المتظاهرين.