اعتقال رئيسة ونائب رئيس المحكمة الانتخابية في بوليفيا

أعلنت الشرطة في بوليفيا مساء الأحد أنه تم اعتقال رئيسة محكمة الانتخابات في بوليفيا ونائبها.

وأبلغت الشرطة الصحفيين أن الشرطة البوليفية اعتقلت ماريا تشوك كويسبي، رئيسة المحكمة العليا للانتخابات، ونائبها أنطونيو كوستاس، بتهمة التزوير في انتخابات 20 أكتوبر الماضي.

وكانت كويسبي قد استقالت من منصبها قبل ساعات، في حين استقال كوستاس بعد أيام من الانتخابات.

وقالت الشرطة إن كويسبي تنفي محاولتها التهرب من السلطات.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة إل ديبر اليومية "هذه السيدة كانت ترتدي ملابس رجل، مما يوحي بأنها كانت على وشك التهرب من مسؤولياتها والفرار من الضباط الذين كانوا يبحثون عنها لاعتقالها".