منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في قتل إسرائيل فلسطينيا بالضفة الغربية

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في قتل إسرائيل اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا في الضفة الغربية "في جريمة إعدام".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات في بيان صحفي إن على الأمم المتحدة "تأمين الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني".

ودعا عريقات المدعية العامة للجنائية الدولية إلى "مشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد الأعزل عمر البدوي من مخيم العروب، والتحرك فوراً نحو فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق المدنيين العزّل".

وقُتل فلسطيني وأصيب أخر بجروح ظهر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن شابا توفى متأثرا بإصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين في الخليل.

وأظهر مقطع فيديو قيام جنود إسرائيليين بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني من مسافة قريبة دون أن يشكل أي خطر عليهم ما أدى إلى سقوطه على الأرض مدرجا بالدماء.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بـ"أشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب الأعزل عمر البدوي".

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن "عملية الإعدام إمعانا من سلطات الاحتلال في استهداف وقتل وتهجير أبناء شعبنا والتنكيل بهم دون أي مبرر، وهي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تضاف لسلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء"، محذرة من التعامل مع ضحايا الإعدامات الميدانية كأرقام وكأمور باتت اعتيادية.