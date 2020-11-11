 التضامن: لجنة لفحص فيديو إذلال سيدة قعيدة على يد نجلها بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التضامن: لجنة لفحص فيديو إذلال سيدة قعيدة على يد نجلها بالشرقية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:39 م

قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه تم تشكيل لجنة من التدخل السريع؛ لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفًاوأضاف الحجاجي، في تصريحات خاصة، أن الواقعة منسوب حدوثها إلى مركز أبو حماد، إلا أن اللجنة تقوم حاليًا بفحصها وبيان مدى حدوثها بالفعل داخل نطاق المحافظة أم لا.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، يظهر إجبار شاب لوالدته على الزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة؛ ليرضي زوجته، ومنسوب حدوث ذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

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