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ميركل تهنئ بايدن بالرئاسة الأمريكية في اتصال هاتفي

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 12:34 ص

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هنأته خلالها بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعربت عن تمنياتها بتعاون وثيق مفعم بالثقة مع واشنطن.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، إن كلا الطرفين اتفقا على أن التعاون عبر ضفتي الأطلسي اكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى وجود عدد كبير من التحديات العالمية.

وأضاف زايبرت أن ميركل أبلغت بايدن تهنئتها لنائبته المنتخبة كامالا هاريس.

وكانت ميركل بعثت تهنئة كتابية إلى بايدن يوم السبت الماضي، وعرضت عليه أمس الاثنين تعزيز المشاركة الألمانية في القضايا الأمنية، وقالت: "نحن الألمان ونحن الأوروبيين نعرف أن علينا أن نتحمل مسئولية ذاتية أكبر في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين".

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