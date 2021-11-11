استئناف مباريات دوري المحترفين لليد بعد ختام معسكر المنتخب

تُستأنف مباريات دوري المحترفين لكرة اليد، اليوم الخميس، بمباريات الجولة الثالثة عشرة، وذلك بعد توقف منذ 24 أكتوبر الجاري، بسبب معسكر المنتخب الوطني للرجال والي تخلله مباراتين وديتين مع منتخب مقدونيا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالمغرب.

تقام اليوم الخميس، تسع مباريات على النحو التالي:

طلائع الجيش مع الأهلي في الرابعة عصرا، وفي نفس التوقيت أكتوبر مع ستاد المنصورة، وفي الخامسة هليوليدو مع المعادي، وفي السادسة مساءً البنك الأهلي مع الحوار، والزمالك مع الطيران، والجزيرة مع الزهور، والشمس مع سموحة، وفي السابعة هليوبوليس مع سموحة، وتختتم مباريات اليوم في الثامنة مساء بمباراة أصحاب الجياد مع الأوليمبي.

وتُلعب مباريات الجولة الرابعة عشرة غدًا الجمعة، بمباريات: البنك الأهلي مع ستاد المنصورة، وأكتوبر مع الحوار، وهليوبوليس مع سموحة، والشمس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع المعادي، وهليوليدو مع الأهلي، والزمالك مع الزهور، والجزيرة مع الطيران.

قبل بداية مباريات اليوم، يتصدر سبورتنج جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، وفي المركز الثاني طلائع الجيش برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، والأهلي الثالث برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، والزمالك الرابع برصيد 30 نقطة من 10 مباريات.