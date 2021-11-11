إصابة طفلين في حريق شقة سكنية بالوراق

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أصيب طفلان إثر حريق نشب بشقة سكنية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف لمحل الحريق.

وفرضت القوات كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للمجاورات وسيطرت على الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.