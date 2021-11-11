رئيس جامعة الأقصر يشهد ختام دورة تدريبية لريادة الأعمال ببرنامج «مسار»

شهد رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، مساء اليوم الأربعاء، فاعليات ختام الدورة التدريبية المكثفة لريادة الأعمال "مسار"، بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة، بكلية الفنون الجميلة بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة؛ خلال كلمته للمتدربين، جاهزية الجامعة لتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع، وتعزز أوجه الابتكار بما يحقق التنمية المستدامة بما يتوافق مع تطلعات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الجامعة تبحث سبل إقامة معرض للمشاريع الابتكارية المحتضنة في حاضنة الأعمال ومساعدة أصحاب المشروعات في التسويق لمنتجهم.

حضر فاعليات الختام برفقة رئيس الجامعة كل من؛ الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ودكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ودكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بالكلية، ودكتور قرشي سعدي أحمد، مدير حاضنة مسار لريادة الأعمال، بمشاركة القائمين على حاضنة "مسار".