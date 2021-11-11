وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، مساء اليوم الخميس، التهنئة لمصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب ٢٧".

وقال بايلى - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "مبروك لمصر على اختيارها لاستضافة COP27! ".

وأعرب السفير عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ.

وتستضيف شرم الشيخ رسميا مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.