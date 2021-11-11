رئيس مدينة ملوي ومدير طرق المنيا يتفقدان مدى مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية

أجرى اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، وبرفقته المهندس محمود رجب، مدير عام هيئة الطرق والنقل بالمنيا، جولة ميدانية حيثُ تفقد أعمال قطع فرمة بعدد من شوارع مدينة ملوي استعدادا وتمهيدا لأعمال الرصف، ضمن أعمال الخطة الموحدة للعام المالي 2021/2022، وذلك للوقوف على مدى مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية وتلافي كافة الملاحظات أثناء العمل.

وتم تفقد الأعمال بشوارع عباس العقاد، وعلي بن ابى طالب ـ تفرعات من امتداد شارع العرفاني، وجاء ذلك بحضور محمد عبدالغني نائب رئيس المدينة والمهندس إيليا دانيال مدير الطرق بملوي.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وذلك طبقا للمواصفات الفنية وتلافي كافة الملاحظات أثناء العمل، مؤكدا أن تنفيذ تلك المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين.