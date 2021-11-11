أرباح تشغيل سوزوكي موتور خلال الربع الثاني تتجاوز التوقعات

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أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "سوزوكي موتور"، اليوم الخميس، تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تفوق التوقعات رغم تراجعها عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي 44.65 مليار ين بتراجع نسبته 39% سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء رأيهم يتوقعون أرباح تشغيل بقيمة 34.90 مليار ين فقط.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني 15.77 مليار ين بانخفاض سنوي نسبته 70% في حين كان متوسط توقعات المحللين 22.85 مليار ين.

وبلغ صافي المبيعات خلال الفترة نفسها 828.24 مليار ين بتراجع نسبته 2% سنويا في حين كان متوسط توقعات المحللين للمبيعات 792.48 مليار ين.

في الوقت نفسه، تتوقع الشركة وصول إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي الحالي ككل إلى 3.2 تريليون، بما يقل عن التقديرات السابقة وكانت 3.4 تريليون ين، في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين 3.49 تريليون ين.

كما تتوقع الشركة وصول أرباح التشغيل خلال العام المالي ككل إلى 170 مليار ين، في حين يتوقع المحللون أرباح تشغيل بقيمة 207.37 مليار ين.

وبالنسبة لصافي الأرباح، تتوقع الشركة تحقيق 150 مليار ين خلال العام المالي ككل، في حين يتوقع المحللون أرباحا صافية بقيمة 167.87 مليار ين.

يذكر أن أداء شركة سوزوكي متأثر سلبا بأزمة نقص إمدادات مستلزمات الإنتاج وبخاصة نقص الرقائق الإلكترونية الذي يؤثر على أغلب شركات صناعة السيارات في العالم.