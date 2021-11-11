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تحرير 121محضرا متنوعا في مراكز ومدن كفر الشيخ

تحرير 121محضرا متنوعا في مراكز ومدن كفر الشيخ
تحرير 121محضرا متنوعا في مراكز ومدن كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:35 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:35 م
شهدت مراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، وذلك تحت إشراف المهندسة عايدى ماضي، السكرتير المساعد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وذلك لإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 121 محضرا متنوعا بمراكز ومدن المحافظة، و73 محضر نقص وزن، و7 محاضر مواصفات و2 محضر تصرف دقيقة 39 محضراً متنوعاً خلال المرور على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهي والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعينة، ومدير، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين الإدارة من مأموري الضبط القضائي، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والإدارة الصحية والبيئة والاشغالات والغلق الإداري.

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