التحالف العربي يعلن تنفيذ «ضربات دقيقة» لأهداف عسكرية في اليمن

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ذكر المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي، ليل الأربعاء/الخميس أن التحالف نفذ "ضربات دقيقة" لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء وصعدة.

وأوضح المالكي في سلسلة تغريدات أوردها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر، أن "الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة".

وقال إن "الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح أن "اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا زلنا نمارس ضبط النفس".

وكان شهود عيان قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دوي انفجارات عنيفة هز العاصمة اليمنية صنعاء ليل الأربعاء/الخميس إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع متفرقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال الشهود إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الصيانة، شمالي صنعاء، ومنطقة الحفا، جنوباً ، بخمس غارات جوية.

وأضافوا أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

جاء هذا القصف بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف جنوب السعودية، ومعسكر تدريبي غربي محافظة تعز وسط البلاد، ومعسكر آخر بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، بسبعة صواريخ باليستية.

وقال في بيان إن "القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين".