لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة أعلى سلم الدائرى ببولاق الدكرور

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول واقعة العثور على جثة متسولة متوفية أعلى سلم الطريق الدائرى بمنطقة ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور، إلى أنه لا شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة طبيعية وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى.

وتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالى يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سلم الدائرى بمنطقة ناهيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثة متسولة متوفاة، وبعمل التحريات تبين أنه لا شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة طبيعية وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.