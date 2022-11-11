قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الدول التي لديها موارد محدودة للاستجابة لأزمة تغير المناخ والتعافي منها، تعاني من كوارث عديدة.



وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ «COP27»، مساء الجمعة، أنه تعهد للعمل مع الكونجرس العام الماضي، من أجل زيادة التمويل المناخي بمقدار 4 أضعاف، وتقديم 11 مليار دولار بحلول عام 2024، و3 مليارات للتكيف.



ولفت إلى تمويل الولايات المتحدة لخطة الطوارئ للتكيف والقدرة على الصمود «prepare»، لمساعدة أكثر من نصف مليار في العالم بالدول النامية، والاستجابة لتغير المناخ.



وأكد ضمانه لتمويل تلك المشروعات بالكامل، معلنًا عن تقديم دفعة أولية قدرها 150 مليون دولار، لمبادرات تدعم خطة PREPARE من أجل التكيف في إفريقيا.



وذكر أن «المجهود في المبادرة انطلق بالاشتراك بين مصر وأمريكا في يونيو»، موضحًا أنه «يشمل توسيع نظم الإنذار المبكر لتغطي إفريقيا، وفرص التمويل المناخي، وتعزيز الحماية من المخاطر، والأمن الغذائي، وتعبئة القطاع الخاص، ودعم مركز جديد للتدريب في مصر، لتعزيز جهود التكيف في القارة الإفريقية».