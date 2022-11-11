الكشف عن فيروس بي والإيدز والزهري للسيدات الحوامل من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

الصحة: المبادرة تضمن سرية التحاليل والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» تحت شعار «100 مليون صحة»، تقدم خدماتها بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والتي تقدم خدماتها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا وحتى الـ2 ظهرا.

ولفتت الوزارة الي أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال أكثر من 4 الاف فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، وتم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة.

وأشارت الوزارة الي أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

كما تشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالاضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وأضافت الوزارة أنه يتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزا لفحص فيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات التي تعاني من ارتفاع السكر بالدم أو التي لديها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفي تابعة لوزارة الصحة.

ولفتت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

وأكدت الوزارة أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت فحص مليون و627 ألف سيدة، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، منذ منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020، وحتى الان.