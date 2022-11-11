البر الرئيسي الصيني يسجل 1150 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 1150 إصابة جديدة مؤكدة محلية ظهرت عليها أعراض مرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 9385 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19، بدون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر ما إجمالية 449 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 253 ألفا و612 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الخميس، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.