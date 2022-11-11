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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للمناخ "كوب 27" المنعقدة في شرم الشيخ، إن حياة الكوكب في خطر.

وأوضح أن "مهمتنا تجنب كارثة بيئية والانتقال للطاقة الخضراء"، ذاكرا أن الجفاف والفيضانات تعصف بدول في القارة الإفريقية من جراء التغيرات المناخية التي تشهدها.

وأردف: "تغير المناخ أضعف عدة دول حول العالم".

وتابع: "حققنا تقدما في الاستثمار وعملنا على تهيئة البنية التحتية من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وشدد بايدن، على الالتزام "بمكافحة التغير المناخي وتوفير موارد الطاقة النظيفة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة".

وأعلن بايدن، تقديم 150 مليون دولار لتأقلم الدول الإفريقية مع التحديات التي تواجهها من جراء التغير المناخي.

وقال إن بلاده ستحقق أهداف وقف الانبعاثات تماشيا مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2030.

وأكد بايدن أن أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري والاقتصادي.

وفيما يتعلق الحرب الروسية في أوكرانيا، قال بايدن: "نعيش أياما صعبة ونواجه تحديات ناجمة عن تداعيات الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، وصل بايدن إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 27)، برفقة وزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي في مطار شرم الشيخ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.