رابطة آسيان تتفق من حيث المبدأ على قبول عضوية تيمور الشرقية

اتفق زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)، في قمتهم التي تعقد في مدينة بنوم بنه الكمبودية، "من حيث المبدأ" على قبول عضوية تيمور الشرقية، لتصبح العضو الـ11 في الرابطة، طبقا لبيان صادر عن الرابطة اليوم الجمعة.



وأضاف البيان أن دول آسيان ستقدم "خارطة طريق موضوعية وتستند إلى معايير، للدولة الجزيرة للحصول على عضوية كاملة، بينما تقدم أيضا دعما كاملا في شكل مساعدة لبناء القدرات، للدولة الصغيرة بجنوب شرق آسيا، للانضمام إلى الرابطة".



وتابع البيان أن تيمور الشرقية، التي يطلق عليها رسميا اسم "جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية"، تم منحها وضع مراقب، ليتم قبولها في جميع الجلسات الموسعة.



يذكر أن تيمور الشرقية، التي شهدت صراعات دموية متكررة مع جارتها إندونيسيا، حصلت على الاستقلال في عام 2002.