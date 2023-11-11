بيريز: لاعبات منتخب إسبانيا غيرن تاريخ كرة القدم النسائية

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اليوم السبت، أن لاعبات المنتخب الإسباني للسيدات، اللاتي توجن بكأس العالم في أغسطس الماضي "غيرن تاريخ كرة القدم النسائية"، مبرزًا مشاركة 15 لاعبة من الميرينجي في المونديال.

وقال بيريز، خلال الجمعية العامة للنادي: "يجب أن يشعر جميع الإسبان بالفخر الشديد بعد تحقيق هذا الإنجاز، خصوصًا المدريديين للدور الذي قامت به لاعباتنا".

وأضاف: "هن وجميع اللاعبات غيرن تاريخ كرة القدم النسائية. لن ننسى أبدًا هدف أولجا كارمونا الذي منحنا لقب كأس العالم، وكذلك ذلك الذي سجلته في نصف النهائي".

وذكر بيريز أسماء لاعبات الريال الـ15 اللاتي شاركن في كأس العالم، بجانب ليندا كاييدو التي فازت بجائزة أفضل هدف في البطولة مع منتخب كولومبيا.