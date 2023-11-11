قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «مجمع الشفاء الطبي محاصر من قِبل الاحتلال وآلياته العسكرية»، منوهًا أن «القناصة تقنص كل من يتحرك بساحة المجمع، كما أن المسيرات العسكرية الإسرائيلية تستهدف الموجودين داخله».

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، مساء السبت، إلى «استهداف قسم العانية المركزة بشكل مباشر بقذيفة مدفعية»، قائلًا إنهم غير قادرين على الحركة بين مباني المجمع، أو التأكد من عدد الشهداء والجرحى الذين ارتقوا في القصف.

ولفت إلى أن «الاستهداف المركز داخل المجمع لمختلف المناطق أدى إلى نشوب حريق كبير»، لافتًا إلى أن «الأطقم الطبية تحاول إخماد هذا الحريق».

وأضاف: «نحن الآن محاصرون تمامًا، الوقود نفد من المولد الكهربائي الأخير والمستشفى في ظلام دامس، ولا توجد أي أجهزة لدعم الحياة».

https://twitter.com/AlGhadTV/status/1723366168403038280

ويشهد مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة -وهو الأكبر في القطاع- أكثر المآسي قتامة، إذ تواصل قوات الاحتلال تصعيد هجماتها وقصفها المكثف على محيطه وبوابته وقرب ساحته.

وعلى مدى الأيام الماضية شهد المجمع توافد نازحين من شمال القطاع في طريقهم إلى جنوبه، وكانوا داخله ضمن آلاف آخرين، وذلك على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.

ويتعرض المجمع ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمقاومة فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.