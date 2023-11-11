تدشين حملة «بشبابها» في بني سويف للحث على المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية

دشنت اليوم السبت، حملة بـ«شبابها» بمحافظة بني سويف، التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الدكتورة ماريا لوندي منسق عام الحملة في محافظة بني سويف، إن الحملة تم تدشينها اليوم السبت، بقاعة ليلتي بمدينة بني سويف في حضور عدد كبير من شباب جميع مراكز المحافظة، وفي تواجد لفيف من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأزهر.

وأضافت لوندي، أنه تم خلال حفل التدشين مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة بداية من الأسبوع المقبل.

وجاء التدشين بحضور أعضاء مجلس النواب "محمد رجب ، وسهام بشاي، وعبير جمال، وهشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، والمهندس الواضح أبو جبل عضو مجلس نقابة المهندسين المصرية.

وأوضحت منسق عام حملة بشبابها ببني سويف، أن هدف حملة بـ«شبابها»، هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

ودعت الدكتورة ماريا لوندي، الشباب إلى المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تعد هذه الانتخابات الاستحقاق الدستوري الأول للفترة الجديدة المقبلة بالجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الشباب هم قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تبدأ داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.