كيشيدا يعرب عن قلقه إزاء الطلعات الجوية لقاذفات القنابل الصينية والروسية قرب اليابان

أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن قلقه اليوم السبت، إزاء الطلعات الجوية المشتركة، الأخيرة، لقاذفات القنابل الصينية والروسية، فوق المياه بالقرب من بلاده، محذرا من أن اليابان تواجه بيئة أمنية أصعب وأكثر تعقيدا، في أوقات ما بعد الحرب.

وقال كيشيدا، في كلمة بقاعدة "إيروما" الجوية، التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، في مقاطعة "سايتاما" بالقرب من طوكيو: "تتزايد محاولات تغيير الوضع الحالي، من جانب واحد، في أنحاء بلادنا"، مضيفا أن هناك حاجة لنشر "سريع" لصواريخ بعيدة المدى لدعم الدفاع، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت.

وفي شهر يونيو الماضي الماضي، حلقت أربع قاذفات قنابل صينية وروسية بشكل مشترك فوق المياه، بالقرب من اليابان، مما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى نشر طائرات مقاتلة. وكان جرى نشر مقاتلات يابانية في حدث مماثل في نوفمبر العام الماضي.

وعلى الرغم من عدم انتهاك المجال الجوي الياباني، أعربت وزارة الدفاع اليابانية عن مخاوفها الخطيرة للصين وروسيا، عبر القنوات الدبلوماسية، حيث اعتبرت هذا العمل استعراضا للقوة.