فوز مثير لبلباو على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزا مثيرا على ضيفه سيلتا فيجو 4 /3، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وتقدم سيلتا فيجو عن طريق ياجو أسباس في الدقيقة 25، قبل أن يدرك بلباو التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أويهان سانست.

وفي الدقيقة 41 سجل جوناثان بامبا الهدف الثاني لسيلتا فيجو، لكن بلباو نجح مجددا في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق جوركا جوروزيتا.

وفي الدقيقة 52 سجل جوروزيتا الهدف الثاني له والثالث لبلباو، غير أن سيلتا فيجو نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق يورجن ستراند لارسن في الدقيقة 66.

ونجح بلباو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من ضربة جزاء نفذها أليكس برينجوير بنجاح.

ورفع بلباو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر.