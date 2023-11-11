 سرايا القدس: أوقعنا إصابات مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة - بوابة الشروق
السبت 11 نوفمبر 2023 1:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سرايا القدس: أوقعنا إصابات مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة

وكالات
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 1:03 م
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، عن إصابات "مباشرة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال "اشتباكات عنيفة" بمنطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، خلال بيان عبر حسابها على منصة "تليجرام": "مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف العدو"، بحسب وكالة "الأناضول".

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى مساء الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك