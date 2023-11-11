قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماكرون قوله، الجمعة: «في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء أطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل.. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف».

وأضاف أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

بدوره، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على انتقادات ماكرون، بأن المسئولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق حركة حماس فقط، وليس إسرائيل، وفق زعمه.

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن مسئولية التسبب في الأذى للمدنيين (في قطاع غزة) تقع على عاتق حماس - وليس إسرائيل.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتدعوهم إلى مغادرة مناطق القتال، بينما حماس تبذل كل ما بوسعها لمنعهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة، ويستخدمونهم كدروع بشرية، على حد إدعائه.