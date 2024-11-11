كيف تمثل شجرة عائلة ترامب مظلته السياسية الداعمة خلال مسيرته؟

تمثل عائلة ترامب، شجرة كبيرة تلتف أوراقها حوله لتقديم الدعم بداية من زوجته ميلانيا وابنته ايفانكا إلى بقية أفراد العائلة التي تتولى مناصب سياسية كبرى تقف وراء سياسات ترامب.

- عائلة ترامب في صدارة المشهد الجماهيري

على عكس بقية المرشحين لرئاسة أمريكا، وبينهم كامالا هاريس، لم يكن ترامب هو الوحيد الذي احتل مركز الصدارة في المؤتمر الوطني الجمهوري كمرشح، بل كانت عائلته وأبناءه وهم دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، وحفيدته كاي ترامب، هم من خاطبوا الحشد أيضًا.

فيما كانت زوجة ترامب ميلانيا وابنته إيفانكا، حاضرتين في المؤتمر الجماهيري، رغم أنهما لم تتحدثا.

- شجرة عائلة ترامب في دائرة الضوء السياسي

وجود عائلة ترامب -أحد أقطاب الأستثمار في أمريكا- في دائرة الضوء، يفتح الباب حول التفاصيل عن شجرة عائلته، التي أصبحت تلعب الدور الأهم في حياة ترامب ومثلت مظلة سياسية داعمة له.

وأصبح العديد من أفراد عائلته مرتبطين بالحزب الجمهوري، الذي يمارسون من خلاله نفوذهم الآن، فعلى سبيل المثال، لارا ترامب زوجة ابن ترامب، هي الرئيس المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية.

1. دونالد ترامب جونيور

بحسب صحيفة "تايم" الأمريكية، يعتبر ابن ترامب "ترامب جونيور" واحدا بين 3 أطفال من زوجته الأولى الراحلة إيفانا ترامب، الذي تولى دورًا عامًا طوال مسيرة والده التجارية والسياسية.

ويشغل ترامب الابن، منصب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب وغالبًا ما يدافع عن حملة والده "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ويحظى ترامب الابن، بمتابعة أكثر من 11 مليونا على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لكنه وقبل أكثر من عقد من انتخاب والده رئيسًا في عام 2016، تم القبض على ترامب جونيور بتهمة "التسمم العلني" في وسط مدينة نيو أورليانز.

وفي عام 2021، أطلق ترامب جونيور، علامة تجارية إعلامية لأسلوب الحياة تسمى Field Ethos، وتزوج سابقًا من فانيسا ترامب، التي ربى معها 5 أطفال هم كاي، 17 عامًا، ودونالد ترامب الثالث، 15 عامًا، وتريستان، 12 عامًا، وسبنسر، 11 عامًا، وكلوي، 10 أعوام، وهو الآن خطيب لكيمبرلي جيلفويل.

كما دعمت خطيبته الحالية والده في حملته الانتخابية، فهي المدعية العامة السابقة في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس جيلفويل، 55 عامًا، التي صعدت إلى المسرح في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لدعم ترامب ، وكانت الزوجة السابقة لحاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم وشغلت منصب السيدة الأولى لسان فرانسيسكو في أول عامين شغل فيهما نيوسوم منصب عمدة المدينة، من عام 2003 إلى عام 2005.

2. إيفانكا ترامب

بحسب صحف أمريكية، وثقت وسائل الإعلام وجود إيفانكا ابنة ترامب الكبرى معه في المؤتمرات الجماهيرية التي حضرها، فكانت ترافقه كثيرًا في مسار الحملة الانتخابية أو تعمل كبديل لوالدها خلال فترة رئاسته.

ليس ذلك فقط، بل كانت إيفانكا، 42 عاما، وزوجها أكبر الداعمين لترامب، ولعبت دورا سياسيا ملموسا بتوليها مستشارة أولى في إدارته، وكانت أيضًا مديرة مكتب المبادرات الاقتصادية وريادة الأعمال.

ومنذ فوز والدها ترامب بولاية ثانية، تراجعت إيفانكا عن السياسة والظهور العلني ولم تتحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، لكنها ظهرت في بودكاست عالم الكمبيوتر ليكس فريدمان، والذي تم إصداره في أوائل يوليو.

أما زوج إيفانكا، 43 عامًا، فهو قطب أعمال في حد ذاته، حيث يعتبر الرئيس التنفيذي لإمبراطورية العقارات في نيوجيرسي كوشنر كومبانيز وناشر صحيفة نيويورك أوبزرفر هو نجل تشارلز كوشنر، مطور العقارات الذي أسس كوشنر كومبانيز.

3. ميلانيا ترامب

هي الزوجة الثانية لترامب، وطالما ظهرت معه في مؤتمراته الجماهيرية في ولايته الأولى، لكن في أواخر الولاية نشبت بينهما خلافات، جعلتها تترك العيش في البيت الأبيض وتنتقل لمكان آخر، بينما تكهنت تقارير أمريكية بعودتها مع فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية، خاصة مع موقفها الداعم له في حملته الانتخابية.

وأشارت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، في تقرير لها، إلى أن ميلانيا دافعت عن ترامب قبل فوزه بولاية ثانية.

وظهرت ميلانيا في ظهور مفاجئ في تجمع لترامب في ماديسون سكوير جاردن تحدثت عبر برنامج "فوكس آند فريندز"، مدافع عنه بشدة ضد التعليقات المزعومة التي أعرب فيها عن إعجابه بهتلر، معبرة: "إنه ليس هتلر وأنصاره يقفون خلفه لأنهم يريدون رؤية البلاد ناجحة ونحن نرى نوع الدعم الذي يحظى به".

4. إريك ترامب

يحتفظ إريك نجل الرئيس ترامب، البالغ من العمر 40 عامًا، بشخصية عامة أقل من شقيقه الأكبر، لكنه لا يزال يتمتع بحضور قيادي في أعمال عائلة ترامب، وقد تحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري دفاعًا عن ترشيح والده للرئاسة، ويعتبر مثل شقيقه ترامب الابن، الذي هو نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب.

5. لارا ترامب "زوجة إريك ترامب"

هي زوجة إريك ترامب لارا ترامب، والرئيس المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية الحزب الجمهوري، وسابقا منتجة سابقة في شبكة سي بي إس الأمريكية.

واحتلت لارا، مركز الصدارة في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، واختتمت اليوم الثاني من المؤتمر مركزة على الجانب العاطفي لترامب كجد لأطفالها، إريك ترامب جونيور، 6 أعوام، وكارولينا، 4 أعوام، في طريقة مختلفة لدعمه.

وأأصبحت لارا، 41 عامًا، في رئاسة اللجنة الوطنية الجمهورية منذ مارس الماضي، وكانت من أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري، حيث ساعدتهم في جمع أكثر من 280 مليون دولار منذ مارس.

وفي السنوات القليلة الماضية، ترقت لارا في صفوف الحزب الجمهوري، وهي تشرف على حملة التصويت المبكر للمنظمة، والتي أطلق عليها اسم "Swamp the Vote"، وهي مبادرة وطنية لتشجيع الجمهوريين على التصويت بالبريد.

6. تيفاني ترامب

وقفت تيفاني، 30 عاما، الطفلة الرابعة لدونالد ترامب، مع والدها في الساحة في المؤتمر الوطني الجمهوري، وهي الطفلة الوحيدة لترامب من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها بين عامي 1993 و1999.

وفي عام 2011، أصدرت تيفاني أغنية بوب بعنوان "Like a Bird"، وحدثت للجمهور عدة مرات خلال مسيرة والدها السياسية، وألقت خطابًا خلال المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016.

7. أطفال ترامب

حتى أطفال ترامب لم يغيبوا عن الظهور الجماهيري، بالرغم من بعد بارون ترامب، الابن الأصغر، البالغ من العمر الآن 18 عامًا، عن الأضواء إلى حد كبير، طوال طفولته ورئاسة والده، إلا أن الصحافة والأميركيون عرفوه بعدما شارك والده ترامب خلال حدث انتخابي في نادي ترامب الوطني للغولف في ميامي بولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء 9 يوليو الماضي.