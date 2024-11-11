الدكتورة حنان بلخي: إجلاء 90 مريضًا و139 مرافقًا من غزة إلى الإمارات ورومانيا

قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن لجنة المجاعات بالمنظمة حذرت من مجاعة وشيكة في شمال غزة، مشيرة إلى وصف 15 قائدًا لوكالات الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه كارثي، ورغم ذلك لم يتغير شيء، وربما انزلق الأمر إلى الأسوأ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعرض آخر المستجدات في قطاع غزة والسودان وطوارئ الإقليم.

وأكدت بلخي أن المنظمة تعمل بلا كلل للحفاظ على استمرار عمل المستشفيات في غزة في ظل أوضاع صعبة، ونظمت الصحة العالمية أكبر عملية إجلاء للمصابين منذ أكتوبر 2023، حيث تم إجلاء 90 مريضًا و139 مرافقًا إلى الإمارات العربية المتحدة ورومانيا، من بينهم تم نقل 84 مريضًا و124 مرافقًا إلى الإمارات العربية.

ولفتت بلخي إلى أنه تم تنظيم 7 بعثات إلى شمال غزة، من بينها 5 بعثات إلى مستشفى كمال عدوان، وكان من المقرر إيفاد بعثات أخرى، ولكن تعذر ذلك. وخلال هذه البعثات الـ7، تم تقديم الخدمات الطبية للمستشفيات، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، حيث واجهت الفرق التابعة للمنظمة قصفًا قريبًا للغاية منهم.

وأكدت بلخي أنه في إنجاز هام، تم استكمال الحملة الثانية لتلقي الأطفال في غزة الجرعة الثانية من شلل الأطفال، حيث تلقى الجرعة الثانية حوالي 500 ألف طفل دون سن الـ10 سنوات، ونجحت الحملة رغم الصعوبات التي لا يمكن تصورها، بسبب تقليص الهدنات المتفق عليها بدرجات كبيرة.

ولفتت بلخي إلى أن وكالة الأونروا ليس لها بديل في غزة، مشيدة بدورهم الشجاع في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية بشكل متفانٍ لخدمة مجتمعهم في ظل ظروف صعبة للغاية لا يمكن لأي طرف آخر تحملها، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها أن تؤدي عملها بدونهم.