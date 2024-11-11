إسرائيل: تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بلبنان

قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إن هناك تقدما في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، وأشارت إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دورا في منع حزب الله من معاودة التسلح عبر سوريا لكن الجماعة اللبنانية قالت إنها لم تتلق حتى الآن أي مقترحات بشأن هدنة.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأن الحرب مع حزب الله لم تنته بعد، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيكون هو التحدي الرئيسي على الرغم من إحراز "بعض التقدم" في المحادثات.

وبعد جولات سابقة من الجهود الدبلوماسية غير الناجحة قادتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في لبنان، جاءت هذه التصريحات لتظهر تجدد التركيز على هذه القضية، بينما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لترك منصبه في يناير المقبل ليحل محله الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، تعرضت آمال التوصل إلى هدنة في غزة لانتكاسة بعد أن علقت قطر دورها في جهود الوساطة، وفق الوكالة.

ولا يزال الصراع مستمرا منذ عام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة. وشنت إسرائيل هجوما على لبنان في أواخر سبتمبر، ونفذت غارات جوية على مناطق كثيرة هناك وأرسلت قوات إلى المناطق الجنوبية.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار.

وأضاف أن إسرائيل ترغب في تراجع حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود فضلا عن منعه من معاودة التسلح.

وذكر ساعر أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق يجب أن تقوم على منع حزب الله من إدخال أسلحة إلى لبنان من سوريا. وقال: «إنه أمر حيوي لنجاح أي ترتيب في لبنان».

وتابع: «الروس، كما تعلمون، موجودون في سوريا. وإذا كانوا متفقين على هذا المبدأ، فأعتقد أن بإمكانهم المساهمة بفعالية في تحقيق هذا الهدف».

ويُنظر إلى سوريا على نطاق واسع باعتبارها ممرا رئيسيا لنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان، ودأبت إسرائيل على ضرب أهداف في سوريا خلال الصراع.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارة جوية إسرائيلية قطعت مؤقتا الطريق السريع الرئيسي بين حمص ودمشق اليوم الاثنين.