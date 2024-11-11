اتحاد الكرة يعلن موعد غلق باب الترشح بالانتخابات

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حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعد غلق باب الترشح لانتخابات الجبلاية يوم السبت المقبل، بعد فتح باب تلقي قوائم السباق الانتخابي.

تقام انتخابات اتحاد الكرة لاختيار الجمعية العمومية مجلس إدارة لدورة جديدة من 2025 وحتى 2028، والمقرر لها يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل.

نظام الترشح بانتخابات اتحاد الكرة، يقام وفقًا للائحة النظام الأساسي بنظام القائمة الموحدة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أنهى استقبال قوائم المرشحين للانتخابات وفتح باب الترشح يوم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق كان قد أعلن ترشحه على مقعد الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة وتحضيره للإعلان عن قائمته.

كما من المتوقع بقوة نزول هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مقعد الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة في انتظار إعلانه عن قائمته.