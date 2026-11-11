تركيب مطبات صناعية أمام مجمع مدارس الشبراويشي بحى دار السلام للحفاظ على سلامة المواطنين

قال اللواء محمد إبراهيم أبوالخير، رئيس حي دار السلام، إن الأجهزة التنفيذية بالحي تواصل استكمال خطة تركيب المطبات الصناعية بشارع مصر حلوان الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للحفاظ على المارة من السيارات.

وأكد أبوالخير، اليوم الأربعاء، تركيب مطبات صناعية أمام مجمع مدارس الشبراويشي بنطاق حى دار السلام، موضحًا أن هذه الأعمال استكمالاً للخطة الموضوعة لتأمين المحاور والشوارع الحيوية بالحي، واستجابةً لمطالب الأهالي لتأمين حركة عبور الطلاب وأولياء الأمور والمارة في هذه المنطقة الهامة، والحد من السرعات الزائدة للسيارات لمنع وقوع أي حوادث مرورية.

وأشار إلى أن التنفيذ جاء بالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية بالحي ومديرية الطرق والنقل وشرطة المرور، لضمان تركيب المطب وفقاً للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة وبما يحقق الأمان التام والسيولة المرورية، مؤكدًا على استمرار جهود الحى لاستكمال خطة تطوير الطرق وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بكافة الشوارع بنطاق الحي.