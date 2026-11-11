بحث الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، مع ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات، فرص إقامة مصنع بالمحافظة لإنتاج الوقود البديل المستخدم في مصانع الأسمنت، إلى جانب دراسة مشاركة الشركة في منظومة جمع ونقل المخلفات، وذلك في إطار توجه المحافظة لتعظيم الاستفادة من المخلفات وجذب الاستثمارات في مجال الإدارة المتكاملة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، خلال اجتماع عقده نائب المحافظ مع ممثلي الشركة، بحضور عبدالرئوف محمود، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وأسامة الخولي، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وخلف إبراهيم إسماعيل، مدير التشغيل للمستلزمات الصناعية، وسعد هشام، مدير التطوير بالشركة.

وتناول الاجتماع مقترح الشركة بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وإنتاج وقود بديل يُستخدم في مصانع الأسمنت، حيث جرى بحث متطلبات إقامة المشروع، والقدرات الاستيعابية اللازمة لتوفير المخلفات، والمواقع المقترحة، فضلا عن المعايير والاشتراطات البيئية والفنية، وفي مقدمتها قُرب المصنع من المدافن الصحية.

ووجه نائب المحافظ بدراسة ومعاينة عدد من المواقع المقترحة لإقامة المشروع، من بينها موقع بمنطقة كوم أوشيم، وآخر بمنطقة أبو ديهوم بقرية أبو جندير بمركز إطسا، لتقييم مدى ملاءمتها من الناحية الفنية والبيئية والتشغيلية، كما طالب الشركة بإعداد عرض فني ومالي متكامل، تمهيدا لعرضه على محافظ الفيوم.

كما ناقش الاجتماع إمكانية مساهمة الشركة في منظومة جمع ونقل المخلفات، من خلال نقلها من المحطات الوسيطة إلى مواقع المعالجة، إلى جانب دراسة العروض المقدمة بشأن تشغيل منظومة العمل بالمدفن الصحي بمنطقة كوم أوشيم ومدفن مركز يوسف الصديق.

وأكد نائب المحافظ أهمية إجراء دراسة متكاملة للجوانب الفنية والمالية والتشغيلية للمقترحات المطروحة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات، ورفع كفاءة منظومة إدارتها والتخلص الآمن منها، وتحويلها إلى مصدر للطاقة البديلة، فضلا عن دعم فرص الاستثمار وتوفير حلول مستدامة للتعامل مع المخلفات بالمحافظة.