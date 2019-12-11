البطريرك إبراهيم اسحق يشيد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للأوقاف تابعة للكنيسة الكاثوليكية

أشاد صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء وموافقته على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وأن تكون شخصية قانونية اعتبارية ويحدد اختصاصها قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس على أن يدير مجلس الإدارة في الهيئة لأوقاف الكنيسة الكاثوليكية وتتكون من من بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية رئيساً و12 عضوًا، يكون نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بإنشاء هيئتي أوقاف للطائفة الإنجيلية وللكنيسة الكاثوليكية.