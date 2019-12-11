أقدم شاب، من منطقة أوسيم بالجيزة، على الانتحار شنقًا وإنهاء حياته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.

انتقل رجال مباحث مركز شرطة أوسيم وبصحبتهم القوة المرافقة الى مكان الحادث، وتبين أن شاب يعاني من مرض نفسي، شنق نفسه داخل مسكنه، واكتشفت زوجته انتحاره عقب عودتها لمنزل الزوجية.



وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.