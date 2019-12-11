بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات نمو الاقتصادات النامية في آسيا



خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن نمو اقتصادات الدول النامية في منطقة آسيا في ظل الظروف الدولية غير المواتية.

وذكر البنك في تقريره التكميلي عن التنمية في آسيا 2019 والصادر اليوم الأربعاء، إن الدول النامية في آسيا ستسجل نموا اقتصاديا خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 5.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت توقعات سابقة إلى نمو هذه الاقتصادات بمعدل 5.4% خلال العام الحالي و5.5% في العام المقبل.

وأشار البنك إلى استمرار تراجع وتيرة النمو في آسيا بسبب ضعف الاستثمار على خلفية الظروف الدولية غير المواتية وتباطؤ نمو الاقتصاد والتجارة في العالم، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ نشاط قطاع الإلكترونيات في العالم.

ويتوقع البنك، الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، نمو اقتصادات منطقة شرق آسيا بنسبة 5.4 % خلال العام الحالي ثم بمعدل 5.2 % في العام المقبل على خلفية استمرار تراجع أداء الاقتصادين الصيني والكوري الجنوبية نتيجة التوترات التجارية المستمرة وتراجع الاستثمار الداخلي.

كما يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 6.1 % وليس بمعدل 6.2 % وفقا لتقديرات السابقة، وذلك بسبب تراجع الطلب المحلي والمشكلات التي تواجه السلع الصينية في الأسواق الخارجية.

ومع استمرار الضغوط على النمو، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 5.8 % خلال العام المقبل، مع احتمال تحقيق وتيرة أسرع إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وخفض البنك توقعات النمو لاقتصادات جنوب آسيا من 6.2 % إلى 5.1 % خلال العام الحالي، ومن 6.7 % إلى 6.1 % خلال العام المقبل.

كما خفض توقعات نمو الاقتصاد الهندي إلى 5.1 % خلال العام الحالي و6.5 % خلال العام المقبل.

وعدل البنك توقعاته لنمو دول جنوب شرق آسيا إلى 4.4 % خلال العام الحالي مقابل 4.5 % وفقا للتقديرات السابقة، مع الإبقاء على معدل النمو المتوقع للعام المقبل عند مستوى 4.7 %.