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انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات المنتدى نقلًا عن التلفزيون المصري وفضائية «إكسترا نيوز»: