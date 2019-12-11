 بث مباشر.. منتدى أسوان للسلام والتنمية - بوابة الشروق
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بث مباشر.. منتدى أسوان للسلام والتنمية

جانب من افتتاح المنتدى
جانب من افتتاح المنتدى
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:44 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:44 ص

انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات المنتدى نقلًا عن التلفزيون المصري وفضائية «إكسترا نيوز»:

 


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