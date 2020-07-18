نشوى مصطفى تهنئ إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة

هنأت الفنانة نشوى مصطفى، صديقتها الفنانة إلهام شاهين، بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى، في دورته 42.

ونشرت نشوى عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة للفنانة الهام شاهين، وعلقت قائلة: "ألف مبروك يا إلهام ألف ألف مبروك أحسن ممثلة مهرجان القاهرة السينمائي".

وفازت شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام في دار الأوبرا المصرية.



