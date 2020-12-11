 سفارة روسيا في هولندا ترد على طرد اثنين من موظفيها من البلاد - بوابة الشروق
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سفارة روسيا في هولندا ترد على طرد اثنين من موظفيها من البلاد

رويترز
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 5:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 5:38 ص

أكدت سفارة روسيا في لاهاي اليوم الخميس أن الحكومة الهولندية قررت طرد اثنين من موظفيها من البلاد.

وذكرت السفارة في بيان وزعته وسائل إعلام روسية تلقيها مذكرة من الخارجية الهولندية بشأن إعلان هذين الموظفين شخصيتين غير مرغوب فيهما لممارستهما "أنشطة لا تتماشى مع وضعهما الدبلوماسي".

ولفتت السفارة إلى عدم تقديم الجانب الهولندي أي أدلة على ممارسة هذين الدبلوماسيين أي أنشطة مخالفة للقانون في أراضي البلاد.

وشددت السفارة على أن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على القرار الهولندي.

وأفادت وسائل إعلام هولندية أن الدبلوماسيين الروسيين متهمان بالتجسس.

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