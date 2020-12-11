روسيا تُسجل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا و613 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الروسية 28 ألفا و585 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و597 ألفا و711 إصابة.



وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، لافتا إلى أن 4600 (16.1%) إصابة من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض سريرية.



وأوضح البيان أنه تم تسجيل 613 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 45 ألفا و893 حالة وفاة.



وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 7 آلاف و215 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3779 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في مناطق ضواحي موسكو 1370 حالة إصابة.