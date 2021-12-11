 شيرين تكشف حقيقة حلاقة حسام حبيب لشعرها: ظلمتوا ناس بريئة - بوابة الشروق
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شيرين تكشف حقيقة حلاقة حسام حبيب لشعرها: ظلمتوا ناس بريئة


نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 10:29 ص

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، تدوينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير "تويتر"؛ وذلك في أول رد لها على الشائعات التي تعرضت لها إثر حلق شعرها تماما، وما قيل إن طليقها الفنان حسام حبيب هو الذي حلق شعرها.

ودونت شيرين قائلة: "ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كدا حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني".

وتابعت: "أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها بـ"لوك غريب" تماما، إذ ظهرت حليقة الشعر أثناء إحياءها حفل غنائي بأبو ظبي، في أول ظهور لها عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب.

 


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