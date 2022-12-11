السفير الأوكراني ببرلين: ألمانيا تعهدت بتوريد مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

صرح السفير الأوكراني الجديد في ألمانيا، أوليكسي مايكييف، بأنه حصل في برلين على تعهدات بمزيد من توريدات الأسلحة لبلاده.



وقال مايكييف في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: " تم التعهد لنا في محادثة مباشرة بمزيد من الأسلحة والذخيرة. وسوف نعلن نوعيات هذه الأسلحة سويا في الوقت المناسب".



وتابع السفير الأوكراني ببرلين أنه لا يسعى لوضع الحكومة الاتحادية تحت ضغط من الناحية الدبلوماسية، ولكنه يسعى لتحقيق أن تورد ألمانيا ما لديها بشكل أسرع، وقال: "لأنه ليس لدينا وقت من أجل انتظار الأسلحة لمدة أطول".



وأوضح مايكييف أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للطائرات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ولذخيرة في الجبهة.



وتابع: "فضلا عن ذلك فإننا لازلنا في نقاش بشأن توريد دبابات من طراز ماردر وليوبارد. ولكن القرار بهذا الشأن يبقى لدى الحكومة الاتحادية".



يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس رفض توريد دبابات من طراز ليوبارد2 مبررا ذلك بأنه لا يتم توفير مثل هذه الدبابات لدولة خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وتابع السفير الأوكراني في برلين في تصريحاته للصحيفة الألمانية إن الحكومة الاتحادية تعهدت له بأنها لن تدخل في مفاوضات مع روسيا دون موافقة كييف، وقال: "تم التعهد لي بشكل واضح أنه لن يكون هناك أية مفاوضات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إذا لم نرد نحن ذلك".



وأشار مايكييف إلى أن أوكرانيا ليست بحاجة حاليا لوسطاء، ولكنها بحاجة لحلفاء، وقال: "لأنه لا يمكن التفاوض على السلام في أوكرانيا، ولكن يجب الكفاح من أجله. عندما يقول المستشار الألماني إنه سيتم مساعدة أوكرانيا طالما أنها بحاجة لنا، فإن ذلك يعني: إلى أن يختفي آخر جندي روسي من أراضينا، بما في ذلك من دونيتسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم ويعني أن يتم دفع تعويضات وإدانة مجرمي الحرب".