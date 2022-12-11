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وزير خارجية بريطانيا: أوكرانيا يجب أن تحدد معايير مفاوضات السلام

كتبت-آية صلاح
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 3:00 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 3:00 م

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات سلام تجرى، مضيفا أن لا أحد سيُملي على كييف والشعب الأوكراني شروط المفاوضات.

وأضاف كليفرلي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" نشر جزء منها عبر حسابه على "تويتر"، أن لندن تسعى لإحلال السلام في أوكرانيا وأن لا أحد يرغب في استمرار الحرب.

وأكد كليفرلي أن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب ألا تكون مجرد غطاء لإعادة روسيا تسليح نفسها، مضيفا أنه لا مؤشرات على أن موسكو لديها "نية حسنة" للانخراط في محادثات سلام أوكرانية "بنية حسنة".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، أن كليفرلي، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

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