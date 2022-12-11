محافظ الدقهلية: تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس في مدينة أجا

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بمسؤولي مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة وممثلي جامعة المنصورة، اجتماعاً لمتابعة مراحل وإجراءات تنفيذ مشروع الحوكمة والتنمية الحضارية المستدامة بمدينة أجا (بمفاهيم مدن الجيل الخامس).

واستعرض المحافظ التصميمات المبدئية للمشروع وناقش اختبارات الطوب المثبت وملائمته لنمط البناء المقترح.

وأكد المحافظ، أن هناك تعاونًا مشتركًا مع مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة وكلية الهندسة جامعة المنصورة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتنمية وتطوير مدينة أجا.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق الحوكمة العمرانية هو تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس ومبادئها ووضع كود موحد للإنشاءات العمرانية الجديدة، وذلك من حيث (التصميمات والتشطيبات وأماكن الخدمات والطرق والمحاور) في المدينة كأول مدينة على مستوى الجمهورية من مدن الجيل الخامس.